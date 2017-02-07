米克斯遭撞路邊哀號 愛狗警急送醫
台中市北區天津路日前有隻米克斯犬疑似遭人騎車撞傷，躺在路中，不斷哀嚎，叫聲淒厲，有愛狗民眾上前關心查看，發現傷勢嚴重，趕緊通報轄區派出所，趕來處理的周姓員警，也是愛狗人士，期間不斷安撫狗，並通報動保處到場協助，狗主人接獲通知到現場後，心情相當激動，頻頻道謝。
周姓員警表示，當時年約70歲的老翁，拿著藥包急急忙忙前來，表示狗是他所飼養，從幼犬養到成犬，已有17年的情感，因為狗狗年邁，活動力很差，身體病痛也多，曾帶到醫院治療，也有讓牠吃藥，想不到讓牠這次出門活動卻發生意外。
米克斯犬飼主向警方表示，自己獨居年紀也大了，雖然照顧牠很辛苦，但十幾年來有牠的陪伴，生活有重心不孤單；看見熱心員警不僅為民服務，連小動物救急也付出愛心很感動。
在動保處人員協助下，米克斯犬飼主將受傷的米克斯犬送往動物醫院就醫，所幸沒有生命危險；老翁說，因為他年紀也大，聽力也不太靈光，發現狗不見後，很緊張出門尋找，想不到愛犬竟倒臥路邊，老翁很感謝警方協助。
(中時)
關鍵字：米克斯犬
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