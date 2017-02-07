回收車閃違停切過雙黃線 騎士乘客摔傷獲國賠
新北市環保局瑞芳區清潔隊司機顏瑞典，2014年1月23日上午駕駛資源回收車行經瑞芳崙頂路彎道，為閃避盧男逆向違停的休旅車而跨越雙黃線而撞上對向機車，造成葉姓騎士及後座練女子掛彩，新北地院今判新北市環保局應付葉男546萬餘元、練女211萬餘元國家賠償金。本案可上訴。
判決指出，葉男挨撞後左上臂、肩肘三大關節受傷，導致手指機能及握力完全喪失，據此提出包括勞動能力、工件損失，醫療、看護費用以及精神慰撫金等共748萬餘元國賠金；練女上頷、左側肋骨及左腳骨折，牙齒掉落多顆，求償426萬餘元。
新北地院認為環保局分別造成葉男663萬餘元、練女248萬元損失，扣除兩人已領的強制汽車責任險117萬餘元、37萬餘元後，判決應附葉男546萬餘元，練女211萬餘元國賠金。
(中時)
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