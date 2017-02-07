追隨歐美跌勢 港股收小黑

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

香港股市今天終場以小黑作收，追隨美國與歐洲市場的跌勢。

恆生指數微跌0.07%，或16.67點，收在23331.57點。國企股指數下跌0.1%，收在9846.06點。

上海證券交易所綜合指數下滑0.12%，或3.89點，收在3153.09點；深圳證交所綜合指數下跌0.02%，或0.40點，收在1927.17點。1060207

(中央社)