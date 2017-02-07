雲林許厝分校 3年2次遷回本校
雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校歷經3年內2次遷回本校，但爭議仍然許多，當地家長仍有不少人希望學童可以在遷回分校就讀。中央通訊社整理相關時程表，要讓讀者一次看懂。
相當接近六輕的雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校，因國衛院研究發現多名學童尿液中氯乙烯（VCM）的代謝物硫代二乙酸（TdGA）數值偏高，恐增罹癌風險，3年內2度遷回橋頭國小本校就讀，不但有家長反彈，更引起外界關注。
102年9月，許厝分校正式開學。
102年10月，國家衛生研究院至許厝分校進行尿液取樣。
103年8月，衛生福利部召開研商會議，決議基於尚未釐清暴露源氯乙稀（VCM）與尿液中代謝物硫代二乙酸（TdGA）的關係，考量學校位於暴露源附近，應先做暫時性安置。
103年9月，許厝分校學童遷移至本校橋頭國小就讀。
104年9月，由於分校學童家長認為本校人多擁擠，會影響學童受教權，因此學童遷回分校就讀。
105年4月，副總統陳建仁視察許厝分校。
105年7月，環保署與衛福部參訪許厝分校關切學童健康。
105年8月，國衛院研究發現，最靠近六輕工業區的國小許厝分校，學童尿液硫代二乙酸TdGA濃度顯著高於他校，因此衛福部建議許厝分校應遷校。同月底，行政院拍板許厝分校遷回本校就讀。不過由於家長不滿遷校決定，北上抗議陳情。
105年9月，許厝分校學童遷移至本校橋頭國小就讀。衛福部則委託成大到校採集學童尿液，未來1個月1次採樣，需進行3次，採樣數值將交叉比對，找出前後關連性。
106年1月，學童遷回本校後，體內驗出的硫代二乙酸（TdGA）反而不降反升，要求學童再度遷回分校就讀聲音又起。
106年2月，國健署召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議，會議中認為許厝分校學童尿液中氯乙烯（VCM）的代謝物硫代二乙酸（TdGA）數值偏高與攝取蛋類有明顯相關。且空氣中的氯乙烯（VCM）幾乎為未檢出，檢測濃度也低於正常值。1060207
(中央社)
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