春節過後 雲林再爆3起禽流感
農曆春節過後，雲林再爆3起H5N2禽流感，縣府今天表示，今年1月至今發生疫情12場，累計撲殺12萬6660隻。
雲林縣動植物防疫所指出，春節過後，虎尾、台西、麥寮3地，分別傳出禽隻異常死亡，採樣送驗確定感染高病原性H5N2亞型禽流感。
防疫所人員在報告出爐後，立即進場進行清除作業，針對該養禽場內外及周邊環境消毒及生石灰撒佈作業，避免疫情散播，降低風險。
防疫所長廖培志指出，這次發生疫情，是因春節過後，寒流來襲，導致溫差變異大，加上禽農未做好保溫工作及現場防鳥措施未確實執行，導致疫情爆發。
廖培志表示，近來天候不定，依據中央氣象局預告9日將有一波強烈冷氣團侵襲，加上候鳥北返恐有夾帶禽流感病毒沿途傳播的風險。
防疫所統計，今年1月至今共12場禽流感案例，累計撲殺12萬6660隻，2月4日以來已連續爆發3案例場；防疫所呼籲養禽業者，務必做好防範及自我管理，降低疫情發生風險。
至於花蓮驗出人畜共通的H5N6亞型禽流感病毒，廖培志表示，由於日本、韓國疫情未歇，若發現禽隻出現異常，請務必及時通報，共同防範防疫情。1060207
(中央社)
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