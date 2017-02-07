下一代戰機所需 中科院展AESA雷達

軍方、國家中山科學研究院及漢翔公司今天簽署高級教練機委製協議書，中科院並展出下一代戰機所需的空用主動電子掃描陣列雷達。中科院表示下一代戰機相關技術「已達起跑點」。

國防部今天在國家中山科學研究院航空研究所舉行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，宣示國機國造正式啟動。中科院預計生產66架高教機，民國115年全數交機。

今天在典禮現場，中科院展出多項研發成果，包括空用主動電子掃描陣列雷達（AESA），AESA雷達可以依飛機構型進型模組調整，操作上可以空對空、空對地並支援電子戰。

總統蔡英文在致詞時也特別提到，「中科院已經把新一代戰機所需要的先進雷達，呈現在大家眼前。」

AESA雷達是新一代戰機裝備，例如改良國軍現有的F-16A/B戰機，最大改良是加裝1具AN/APG-83型 AESA雷達，特色是可以同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標。

國防部長馮世寬日前曾表示，國軍擬研發下一代戰機；這所謂下一代戰機，據透露是匿蹤戰機，中科院副院長馬萬鈞今天受訪時表示，下一代軍用機開發，是一個持續進行過程，不管是什麼樣的飛機，不能明天需要飛機今天才開始研發，從研發、設計、測試服役，這是持續性過程，有一定程序。

馬萬鈞說，新一代戰機「此刻還沒完成設計」，但「是不是從零開始幻想？當然不是。」他說，今天中科院展現一些成果，目的是向大家報告，中科院、學術界和產業界，過去20幾年在等待、醞釀、練功，沒有空等，相關技術已到起跑點，有把握跑完全程。

他說，今天的典禮，也代表新一代軍用機的起點，是一個程序開始，他們有一整套規劃，會按照規劃一步步完成。1060207

(中央社)