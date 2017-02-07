小報誣陷她伴遊 川普辣妻鐵了心告到底
美國第一夫人梅蘭妮亞今天重新向法院提出告訴，怒斥英國小報「每日郵報」去年抹黑她當過「伴遊小姐」，「嚴重妨害」名譽，連帶導致她的事業損失數以百萬計美元。
美聯社與紐約「每日新聞」（Daily News）報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）先前就曾在馬里蘭州控告「每日郵報」（Daily Mail）所屬的Mail Media，求償至少1.5億美元，但法官本月稍早裁決這起官司不應在馬里蘭州提告，予以駁回。
梅蘭妮亞先前一併控告部落客塔普利（Webster Griffin Tarpley）散布她曾當高級伴遊的謠言。
她宣稱，「每日郵報」去年8月19日名為「裸照和讓人困擾的簽證問題揮之不去：川普斯洛維尼亞老婆的過去非常不堪」（Naked photoshoots, and troublingquestions about visas that won't go away: The VERY racy past of Donald Trump's Slovenian Wife）的報導充斥捏造和毀謗的說法。
梅蘭妮亞在訴訟書中宣稱，該篇報導說她「1990年代的職業模特兒生涯是幌子，她其實是在『性產業』當『高級伴遊』」等等說法一派胡言，詆毀名譽。
她對曼哈頓最高法院提出的訴訟書寫道：「無論從任何角度、任何形式或任何樣貌來看，原告都不是性工作者、伴遊或娼妓。」
法庭文件指出，梅蘭妮亞宣稱，她旗下販售珠寶、飾品和護膚品的「梅蘭妮亞」品牌，因為「每日郵報」的報導「損失甚巨，原有的大型商業機會也因此喪失，以及蒙受實質影響」。
「因為每日郵報網路版刊登不實報導，損及原告的品牌、授權、行銷與代言機會，經濟損失達數以百萬計美元。」
梅蘭妮亞上次提告後，「每日郵報」隨即撤下相關報導。1060207
(中央社)
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