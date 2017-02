小報誣陷她伴遊 川普辣妻鐵了心告到底

美國第一夫人梅蘭妮亞今天重新向法院提出告訴,怒斥英國小報「每日郵報」去年抹黑她當過「伴遊小姐」,「嚴重妨害」名譽,連帶導致她的事業損失數以百萬計美元。

美聯社與紐約「每日新聞」(Daily News)報導,梅蘭妮亞(Melania Trump)先前就曾在馬里蘭州控告「每日郵報」(Daily Mail)所屬的Mail Media,求償至少1.5億美元,但法官本月稍早裁決這起官司不應在馬里蘭州提告,予以駁回。

梅蘭妮亞先前一併控告部落客塔普利(Webster Griffin Tarpley)散布她曾當高級伴遊的謠言。

她宣稱,「每日郵報」去年8月19日名為「裸照和讓人困擾的簽證問題揮之不去:川普斯洛維尼亞老婆的過去非常不堪」(Naked photoshoots, and troublingquestions about visas that won't go away: The VERY racy past of Donald Trump's Slovenian Wife)的報導充斥捏造和毀謗的說法。

梅蘭妮亞在訴訟書中宣稱,該篇報導說她「1990年代的職業模特兒生涯是幌子,她其實是在『性產業』當『高級伴遊』」等等說法一派胡言,詆毀名譽。

她對曼哈頓最高法院提出的訴訟書寫道:「無論從任何角度、任何形式或任何樣貌來看,原告都不是性工作者、伴遊或娼妓。」

法庭文件指出,梅蘭妮亞宣稱,她旗下販售珠寶、飾品和護膚品的「梅蘭妮亞」品牌,因為「每日郵報」的報導「損失甚巨,原有的大型商業機會也因此喪失,以及蒙受實質影響」。

「因為每日郵報網路版刊登不實報導,損及原告的品牌、授權、行銷與代言機會,經濟損失達數以百萬計美元。」

梅蘭妮亞上次提告後,「每日郵報」隨即撤下相關報導。1060207

(中央社)