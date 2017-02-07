超商少年斷掌 家屬同意接受社會善款

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新北市某超商工讀生斷掌，已由板橋亞東醫院縫合接回。新北市府社工人員今天下午前往醫院關心。家屬考慮後續醫療及復健費用，同意市府社會局，接受社會善款轉贈病患。

新北市新莊區裕民街萊爾富超商，1名17歲丁姓工讀生，5日深夜在搶案中遭砍殺，左手掌幾乎被砍斷，歷經13小時顯微手術才順利接回。

亞東醫院今天由整形外科醫師張惇皓出面，說明丁姓傷患術後的照護狀況。丁姓青少年目前仍在加護病房，左手掌雖順利接合，但後續還需觀察其傷口癒合與恢復狀況。

張惇皓表示，大致上，手掌是保住了，手術看起來是成功的，目前正在加護病房觀察，未來3天是觀察期。

新北市政府社會局今天下午表示，有關新莊17歲丁姓少年在超商打工，卻慘遭另名少年，為搶劫而砍斷手掌案，社會局已立即派社工到醫院專案服務，提供家屬一切後續必要服務和協助。

社會局說，民眾如有意捐款幫助丁姓少年，可與社會局救助科聯絡，服務專線為2960-3456轉5696或5674，如民眾有意捐款，捐款戶名為：新北市社會救濟會報專戶 帳號：027038002803(台灣銀行板橋分行) ，並請註明--新莊超商丁姓少年案。

社會局表示，社工在亞東醫院與家屬懇談，丁姓病患家屬考慮後續醫療及復健費用，才同意市府接受社會善款轉贈。1060207

(中央社)