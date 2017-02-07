凱爾簽約24小時遭解約 楊培宏：中職規定嚴
中信兄弟昨天簽下新洋投凱爾(Kyle Simon)，但凱爾因去年藥物濫用遭美職禁賽50場，今天(7日)隨即遭兄弟解約，兄弟領隊楊培宏表示，凱爾已經服完球監，但是中華職棒的規定比較嚴格，所以依中職規定處理。
凱爾去年1月被洛磯隊小聯盟釋出，過了幾天美國職棒公佈他因藥物濫用(drug of abuse)被禁賽50場，直到6月他才到大西洋聯盟登錄且出賽。據了解，兄弟公佈與他簽約後才得知他有過藥物濫用前科，球團詳細了解後，楊培宏昨日提到，凱爾已經服完球監，在台出賽沒問題。
只是才過24小時，兄弟宣布和凱爾解約，對此楊培宏表示，凱爾已在大西洋聯盟服完50場球監，而因大西洋聯盟已經被大聯盟收購，兩者球監可相抵。但據了解，美職與大西洋聯盟球監不可相抵，且凱爾在大西洋聯盟應也未服完球監。
根據中華職棒規定，在國外因禁藥問題未服完球監者，不得在台灣出賽，且經過聯盟及國內外單位藥檢中通過毒品反應者，一律永不錄用。
中職洋投因未服完球監而無法出賽，過去已有前例，2013年義大犀牛洋將賀拉(Runelvys Hernandez)、賀司(Jesus Colome)分別在韓國職棒(10場)、墨西哥聯盟(50場)遭禁賽，未服完球監就來台；Lamigo桃猿洋投古斯塔(Francisco Cruceta)則是被美國職棒禁賽100場，3人都是抵台甚至參與訓練後才遭解約，凱爾才簽約後1天就丟工作，則是中職首例。
(中時電子報)
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