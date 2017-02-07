柯文哲為童許願：不希望不付出任何努力就獲得眷顧
柯文哲（7）日在臉書貼出一張照片，只見照片中有一張署名「元」的小朋友，寫下新年新願望：「我希望今年我可以讓我的成績變好，字也可以寫得更好」。柯文哲表示，願意為這位小朋友許願，「我不希望你不付出任何努力就獲得眷顧，讓你對這個世界有不勞而獲的期待，我希望你努力奮發而得到同等的回報。」
柯文哲難得感性地表示，他當老師的時候，常常和學生說：「會從天上掉下來的只有鳥屎而已。」因為台大醫學生都是集合全台灣最聰明的學生，因此他擔心自認最聰明的醫學生，忽視了努力的重要性。
他認為，世界上真正有意義的積累，像親子關係、婚姻愛情、學術成就、工作成果，沒有一項是可以僅藉天分來達成，而是需要長時間努力才能收穫。
因此柯也為小朋友許願，希望小朋友的努力奮發而得到同等的回報，但不希望對這世界有不勞而獲的錯誤期待。
柯文哲也許願，新的一年，願每一個努力的人都能豐收。
柯文哲臉書全文：
我們過生日許願，在歲末年終許願，在大年初一許願，在林林總總的節日許願。從小到大，我們許願幾百次、幾千次，卻從未真正了解「願望」的意涵。
當我們許願身體健康，是代表如果健康從天上掉下來，我們不會拒絕；還是願意規律作息、健康飲食來追求健康？當我們許願事業成功，是如果成功從天上掉下來，我們會樂於接受；還是願意努力來獲得成功？
我當老師的時候，常常和學生說：「會從天上掉下來的只有鳥屎而已。」就是因為擔心自認最聰明的醫學生，忽視了努力的重要性。世界上真正有意義的積累，像親子關係、婚姻愛情、學術成就、工作成果，沒有一項是可以僅藉天分來達成，而是需要長時間努力才能收穫。
新的一年，我想為這位署名「元」的孩子許願：我不希望你不付出任何努力就獲得眷顧，讓你對這個世界有不勞而獲的期待，我希望你努力奮發而得到同等的回報。
新的一年，願每一個努力的人都能豐收。
(中時電子報)
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