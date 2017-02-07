高職生超商偷99萬 爽分同學10萬：先拿去用！
18歲蘇姓高職生上月30日（大年初三）到萬和街某超商打工，上班7天後熟悉現金存管流程，6日凌晨找來黃姓同學，將店內99萬現金洗劫一空，並拆下取走監視器，今遭警方逮捕，警方發現蘇花錢十分大方，6日當天還拿了10萬元，給1名最近不太好過的陳姓朋友，對方詢問金錢來源時，蘇還笑稱：「先拿去用啦！」
文山一警方指出，蘇落網後態度後悔，強調自己不是預謀，是店內過年往來的現金太多，看到那麼多錢才會臨時起意，他找黃姓同學來幫忙剪斷監視器，事後搭計程車到新店陽光運動公園，將超商制服、監視器主機丟到草叢，然後分了21萬元給黃當酬勞。
6日上午蘇抱著58萬，將錢全部存入郵局戶頭，接著就找朋友大吃大喝，還買了K他命吸食，晚間則前往永和KTV繼續開趴狂歡，期間還給了陳姓友人10萬元，豪氣叫對方「先拿去用。」
陳姓友人今天被警方傳喚，因涉及贓物罪也會被移送，陳在警局十分無奈，表示不知錢是偷來的，但10萬他也花了3000多元，願意全部交出，全案正由警方持續調查中。
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(中時)
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