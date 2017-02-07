永靖農會選情激烈 魏明谷表揚模範農民遇陳情

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彰化縣長魏明谷出席永靖農會農民節大會，敵對的理事長葉麗娟與總幹事林秀惠在與演出團體合影時，分站魏明谷兩旁，行禮如儀。(鐘武達攝)

彰化縣長魏明谷出席永靖農民節慶祝大會準備離場時，遭到邱方銘攔路陳情。(鐘武達攝)

彰化縣永靖鄉農會今天舉行農民節慶祝大會，縣長魏明谷出席時遇攔路陳情，總幹事林秀惠的先生邱方銘指控縣府農業處未秉公處理1名理事候選人資格不符的爭議，這個動作，也讓暗潮洶湧的永靖農會選情浮上檯面。

永靖鄉農會下屆改選選情詭譎，原本國民黨籍理事長葉麗娟力挺出線的林秀惠，將與民進黨籍縣長魏明谷人馬的前縣府計畫處長謝昌達對決，這次改選，葉麗娟則轉向支持謝，雙方決裂正面交鋒，戰況激烈。

慶祝大會上，林秀惠、葉麗娟刻意保持距離，魏明谷抵達會場時，雙方還展現風度同時上台與演出團體及受獎者合影，行禮如儀，外界看不出端倪。

直到魏明谷頒獎後準備離去，曾任縣政顧問的邱方銘及支持者，突然上前遞交陳情書，指控有某理事候選人資格不符，但葉麗娟及縣府都未秉公處理，影響選舉公平，要求魏主持公道。

魏明谷未當場回應，但縣府農業處事後聲明，農會理監事候選人資格是由農會審查委員審查合議認定，縣府列席人員僅就審查程序是否合乎規定，審查結果均尊重審查委員會決議，是依法辦理。

永靖農會這次共表揚優秀農友、協助信用業務人員、優良四健會員、家政班、資深會員等共235人，其中包括參加中部地區產業茄子競賽團體組冠軍及個人前3名的農邱創敏、邱瑞任、曾成伯等。

(中時)