澳洲查處外籍人士非法置業　陸民占4成

澳洲近2年持續加強打擊外國投資者在澳非法置業，已強制出售價值澳幣1.07億（約新台幣25.68億元）的非法置業房產，其中4成是中國大陸富商違規購買的豪宅。

新華社引述澳洲媒體報導，澳洲自2015年2月宣布採取新措施嚴管外國投資，被強制出售的房產達61筆，其中25處住宅房主為中國人，包括恆大地產集團董事長許家印在雪梨的房產也被出售。

根據澳洲法律，除特定情況外，非澳洲公民只能購買新建住宅，不得購買中古屋；若購買新房，必須獲得澳洲外國投資審核委員會批准。

報導指出，澳洲兩大城市雪梨和墨爾本的房價自2009年以來翻了一倍，外國投資者的湧入是造成房價上漲的原因，也導致當地居民不滿，並使「買房難」成為政治議題，政府不得不出手。

外國投資審核委員會2015年4月發布的資料顯示，在中國大陸購房者帶動下，大陸首次超過美國，成為澳洲最大海外投資來源。2014財政年度，大陸投資者在澳投資澳幣277億元，其中澳幣124億元投在了房地產上。

報導說，隨著澳洲加強對非法置業的監管，金融機構開始限制外國人貸款，加上大陸政府收緊外匯出境管控，一些大陸買家開始退場，澳洲房市泡沫破滅可能只是時間的問題。1060207

(中央社)