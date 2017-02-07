石門水庫水位再創低 恐進一步限水

我要評比

降雨不如預期，水情吃緊，石門水庫水位持續探底，標高剩236.32公尺，蓄水率不到7成，水利署成立應變小組因應，若情況沒改善，將進一步實施限水。

水利署指出，將增加伏流水或地下水等備用水源，及視天候條件施作人工增雨作業，以儘量蓄存水庫水量，同時請各供水用水單位加強監控轄區水情，滾動式檢討各項用水管控措施。

水利署說，目前以新北市板新、林口地區、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及高雄地區需加強關注；其中以石門水庫為主要水源的新北市板新、林口及桃園地區，已於3日調整水情燈號為代表水情稍緊的綠燈，水利署自即日起成立應變小組，以提前因應可能的旱象。

截至今天下午4時，石門水庫的大壩水位標高是236.32公尺，蓄水量及蓄水率都創低，水利署將持續加強水情管控，也呼籲各界及民眾加強節約用水。1060207

(中央社)