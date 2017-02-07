落單移民兒童 孤助無援遭好戰組織利用
一項報告今天表示，好戰組織利用人蛇集團來招募無成年人陪伴而落單且絕望的移民兒童。這些難民孩童為了繼續旅程，而向聖戰士表態效忠。
路透社報導，據「奎廉基金會」（Quilliam），歐洲地區至少有8萬8300名落單的移民兒童正處於受影響而轉為激進化的風險中。奎廉基金會在歐洲和北美地區運作，是一個對抗極端主義的組織。
報告表示，例如伊斯蘭國組織（Islamic State, IS）及博科聖地（Boko Haram）等好戰團體，在難民營透過金錢利誘方式來招募人員；若有移民孩童願意加入，這些好戰團體就會資助他們的旅程。
在約旦一個難民營被招募的15歲敘利亞少年穆罕默德（Mohammed）說：「如今我已成為IS的一員將近1年了，我並不相信他們做的都是對的，但是他們給了我很多，包括有地方睡覺，有東西吃，可以上學，還有錢可拿。」
這項報告引述穆罕默德表示：「我希望我不用參加戰鬥。但是如果我的上司說我必須如此，那我就會去做，因為他們給予我的是如此之多。」
頻繁的戰事和窮困，迫使約140萬中東和非洲地區民眾逃向歐洲，引發二次大戰以來歐洲最大的移民危機。
聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，依賴經常是事前收錢的人蛇集團前往歐洲的孩童，容易遭到剝削以及包括性侵、強迫勞動、毆打和死亡等凌虐。
據歐盟基本權利機構（European Union Agency for Fundamental Rights）2016年的報告，由於缺乏統一政策加以保護，獨自在歐洲地區的移民兒童沒有明確方法逃離來自成人的凌虐或剝削。（譯者：中央社周慧盈）1060207
(中央社)
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