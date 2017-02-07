頂不住壓力 特斯拉和SpaceX也加入反川普行列

特斯拉執行長Elon Musk。(圖/美聯社)

特斯拉和SpaceX已經簽署97家公司聯手反川普移民禁令的法院之友陳述。

根據《商業內幕》(Business Insider)報導，包括蘋果、臉書、谷歌、微軟等多家科技公司所簽署的法院之友陳述，是一份由97家公司合法簽署的法律文件，但不是訴訟的一部分，當時特斯拉和SpaceX兩家龍頭科技公司，並未在簽署名單內。

但是報導稱，特斯拉和SpaceX發言人目前已經證實兩家公司正式簽署該份文件。

Musk周末在tweetstorm上為他的決定辯護，對於反對移民禁令的聲明遣詞用字小心，並表示這不是挑戰政府最好的方式，但也說他和川普合作不代表同意川普當局的所有行動。

但是，SpaceX和特斯拉簽署法庭之友陳述的舉動仍可視為Musk反川普移民禁令最強烈的聲明。

川普早前宣布一項移民禁令，暫時禁止7個以穆斯林為主要人口的國家公民入境美國，但是上星期五美國聯邦法官又宣布中止執行該項總統行政命令，特斯拉和SpaceX執行長Elon Musk與川普政府的關係因此受到波及。Musk是川普政府底下兩個諮詢委員會的成員，也就是商業諮詢委員會和製造業就業計畫。有些客戶表示他們已經取消了Model 3訂單，當Musk繼續和川普政府打交道時，他同時也在網路上收到很多批評。

(中時電子報)