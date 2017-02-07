精準捕捉 隨處便溺、新生幼犬貓問題無解
零安樂死政策上路，彰化縣去年就推行「精準捕捉」，因收容所空間有限，溪州公園可愛動物教育園區興建受阻，今年動防所配合進行「總量管制」，經評估不具攻擊性的犬貓皆不捕捉，滿街流浪犬貓隨地便溺、一窩窩新生小貓小狗問題無解。
彰化市陽明里長林振瑞表示，陽明公園半夜經常有10多隻流浪狗群集，每天晨昏就滿地狗屎，有時還會跑到慈生街上追逐、狂吠路過民眾，舊縣府宿舍裡又有母狗生下一窩10隻幼犬，里民多次反映，他打給清潔隊、流浪犬收容所，卻被踢皮球。
林振瑞說，半年前才剛送走一窩小狗，不料半個月前又生下10隻，1隻夭折，他沒有捕狗工具、也不是專業人員，母狗為保護幼犬防衛心很強，若沒有相關人員在場協助，他根本無法靠近，想把整窩幼犬送走也無能為力。
動物防疫所所長董孟治表示，縣民可撥打859-0010捕犬專線通報，經登記、通報人指認與現場訪視查證後，僅針對確實會咬人有攻擊性的野狗，才會請各鄉鎮清潔隊人員出動協助捕捉。
董孟治說，員林流浪犬收容所收容量為161隻，年初飽和後進行人道處理，加上被領認養20隻，還有110隻；在人力、空間皆有限下，除提升犬貓絕育補助，亦正研擬在溪州公園、溪湖糖廠增加寵物認養專車假日巡迴場次，減輕收容所的照顧壓力。
董孟治無奈說，收容空間有限，零安樂死對於提升被收容犬貓的動物福祉而言並非好事，源頭管理作法需要時間，將繼續積極爭取在溪州公園興建可愛動物教育園區作為認領養犬貓的中途之家，避免拖過半年被廠商解約。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。