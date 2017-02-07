精準捕捉 隨處便溺、新生幼犬貓問題無解

彰化市陽明里舊縣府宿舍群的老舊廢棄建築內，兩周前流浪母狗生下一窩幼犬，當地里長希望能有善心人士協助收養。(謝瓊雲攝)

母狗防衛心重，一見有人靠近就開始狂吠。(謝瓊雲攝)

為保護一窩新生幼犬，母狗防衛心很重。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府擬在溪州公園興建可愛動物教育園區作為流浪犬貓中途收容中心，但遭遇當地議員與民眾反對，計畫停擺。(謝瓊雲攝)

彰化縣現有的員林流浪犬收容中心僅能容納161隻犬貓，新的收容中心興建計畫又受阻。(謝瓊雲攝)

零安樂死政策上路，彰化縣去年就推行「精準捕捉」，因收容所空間有限，溪州公園可愛動物教育園區興建受阻，今年動防所配合進行「總量管制」，經評估不具攻擊性的犬貓皆不捕捉，滿街流浪犬貓隨地便溺、一窩窩新生小貓小狗問題無解。

彰化市陽明里長林振瑞表示，陽明公園半夜經常有10多隻流浪狗群集，每天晨昏就滿地狗屎，有時還會跑到慈生街上追逐、狂吠路過民眾，舊縣府宿舍裡又有母狗生下一窩10隻幼犬，里民多次反映，他打給清潔隊、流浪犬收容所，卻被踢皮球。

林振瑞說，半年前才剛送走一窩小狗，不料半個月前又生下10隻，1隻夭折，他沒有捕狗工具、也不是專業人員，母狗為保護幼犬防衛心很強，若沒有相關人員在場協助，他根本無法靠近，想把整窩幼犬送走也無能為力。

動物防疫所所長董孟治表示，縣民可撥打859-0010捕犬專線通報，經登記、通報人指認與現場訪視查證後，僅針對確實會咬人有攻擊性的野狗，才會請各鄉鎮清潔隊人員出動協助捕捉。

董孟治說，員林流浪犬收容所收容量為161隻，年初飽和後進行人道處理，加上被領認養20隻，還有110隻；在人力、空間皆有限下，除提升犬貓絕育補助，亦正研擬在溪州公園、溪湖糖廠增加寵物認養專車假日巡迴場次，減輕收容所的照顧壓力。

董孟治無奈說，收容空間有限，零安樂死對於提升被收容犬貓的動物福祉而言並非好事，源頭管理作法需要時間，將繼續積極爭取在溪州公園興建可愛動物教育園區作為認領養犬貓的中途之家，避免拖過半年被廠商解約。

(中時)