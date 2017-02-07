有呷擱有抓！ 「萊辦桌」周六登場

美女主持人李芷儀。（統一詩提供）

統一獅「萊辦桌」限量贈品。（統一獅提供）

統一獅「有你真好同學會」將在本周六登場，今年獅隊推出「萊辦桌」活動，讓球迷與獅隊球員一起「呷辦桌」，不僅邀請金牌總鋪師盧正治上菜，獅王SPOTLIGHT美女主持人李芷儀也將到場主持，獅隊當天備妥豐富活動，要與球迷同歡。

這場「萊辦桌」將由寶味珍筵席團的第二代傳人盧正治為活動上菜，出身台南的盧正治辦桌功力了得，6年來在國際廚藝競賽上也2度拿下雙料冠軍，因此獲得「金牌總舖師」美名。

除了吃得好，獅隊在菜單設計上也別具巧思，以「先發打擊順序表」呈現菜名，並設計藏頭詩，讓菜單兼具創意和收藏價值。

「萊辦桌」創意菜單。（統一獅提供）

當天萊辦桌活動席開近45桌，台語金曲歌王謝銘祐將現場開唱，去年主持「獅王SPOTLIGHT」累積高人氣的李芷儀也將接下這場活動的主持棒，當天還有「獅王KTV」、「獅王遊戲派對」、「新秀獅王舞蹈秀」等活動，讓球迷度過最歡樂的同樂會。

而先前由獅隊球員親筆簽名的「萊辦桌」邀請卡已在今日寄出，球迷當天持邀請卡參與，並可於當天下午3點憑邀請卡兌換開瓶器及古早味手提袋一份，換完為止。

(中時電子報)