薏仁、番茄、百香果 台中農改場成果發表
台中區農業改良場今天舉辦105年研發成果發表會，「即食即飲紅薏仁」、「番茄苗嫁接輔助機」與「百香果宿根生產體系之建立」都是嘉惠農友的新創意；農改場輔導農會家政班編撰的新書《故鄉好味道料理》也出版問世，專門介紹正港的台灣味。
台中農改場號稱擁有最多的專家與博士的農政單位，為了台灣農業，他們積極投入研發工作，從農作品種改良到農機發明都在行，昨天場長林學詩帶領團隊帶著105年的研究成果亮相，讓各界見識台灣農業的軟實力。
薏仁是傳統食補兩用上品食材，過去常因烹煮不易，消費者購買意願低，助理研究員陳裕星研發及建立紅薏仁機能性萃取技術、並技轉廠商生產高品質且具有機能性的紅薏仁保健產品，為農民創造商機。
助理研究員張金元，成功研發單人操作的番茄苗嫁接機，可以協助嫁接苗業者在生產旺季時分擔作業勞力，並紓解苗場缺乏嫁接專業技術工的窘境，在高齡、缺工的農村，很受用。
種百香果，不必1年種1次！張富翔利用更新修剪方式，建立「百香果宿根生產體系」，只要在春季除去百香果植株舊有側枝，保留一節主枝讓它重新萌芽生長，就可部分取代年度更新種苗需求，不僅節省成本、縮短栽培時間，更可讓農友免於因種苗供應限制而影響種植時間。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。