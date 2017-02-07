薏仁、番茄、百香果 台中農改場成果發表

台中農改場場長林學詩（中）與研發團隊發表105年農改場的各項嘉惠農民的研究成果。鐘武達攝。

台中農改場助理研究員張富翔研究的百香果宿根生產體系之建立，有助縮短百香果產產期並增加產量。鐘武達攝。

台中農改場研發的蕃茄種苗嫁接機，能幫種苗業者節省勞力。鐘武達攝。

食補兩用的薏仁也在台中農改場的研發下，成了方便飲用的保健飲品。鐘武達攝。

台中區農業改良場今天舉辦105年研發成果發表會，「即食即飲紅薏仁」、「番茄苗嫁接輔助機」與「百香果宿根生產體系之建立」都是嘉惠農友的新創意；農改場輔導農會家政班編撰的新書《故鄉好味道料理》也出版問世，專門介紹正港的台灣味。

台中農改場號稱擁有最多的專家與博士的農政單位，為了台灣農業，他們積極投入研發工作，從農作品種改良到農機發明都在行，昨天場長林學詩帶領團隊帶著105年的研究成果亮相，讓各界見識台灣農業的軟實力。

薏仁是傳統食補兩用上品食材，過去常因烹煮不易，消費者購買意願低，助理研究員陳裕星研發及建立紅薏仁機能性萃取技術、並技轉廠商生產高品質且具有機能性的紅薏仁保健產品，為農民創造商機。

助理研究員張金元，成功研發單人操作的番茄苗嫁接機，可以協助嫁接苗業者在生產旺季時分擔作業勞力，並紓解苗場缺乏嫁接專業技術工的窘境，在高齡、缺工的農村，很受用。

種百香果，不必1年種1次！張富翔利用更新修剪方式，建立「百香果宿根生產體系」，只要在春季除去百香果植株舊有側枝，保留一節主枝讓它重新萌芽生長，就可部分取代年度更新種苗需求，不僅節省成本、縮短栽培時間，更可讓農友免於因種苗供應限制而影響種植時間。

(中時)