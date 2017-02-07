台彩：春節刮刮樂 尚有300個百萬大獎尚未刮出

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台灣彩券在農曆年前共推出的14款春節限定刮刮樂，共會刮出415個百萬（含）以上大獎，然至2/7為止，根據台彩經銷商通報統計資料，全台才刮出96個百萬（含）以上大獎，目前尚超過300個百萬大獎還未刮出，其中包括「2,000萬開運發財金」頭獎1200萬元都未刮出！

今年農曆春節假期間，不斷地傳出有不少民眾刮中3萬元或10萬元獎項的好消息，得到100萬元民眾也是「遍地開花」，但是最受大家矚目的「2,000萬開運發財金」，目前3個頭獎2,000萬都還沒刮出，台彩公司表示，現在去買刮刮樂，都有機會成為百萬、甚至千萬彩金得主幸運兒！

(工商)