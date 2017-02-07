軟體搞不定 美新反導系統進度落後

美國陸軍「整合戰鬥指揮系統」（見圖）猶如「整合防空與導彈防禦系統」的腦。（圖/諾斯洛普格魯門）

由於軟體問題影響，美國陸軍發展新「整合防空與導彈防禦系統」（Integrated Air-and-Missile Defense System）的進度已落後，而五角大廈的測試報告顯示，目前還無從判斷，落後的情況究竟有多嚴重。

《防務新聞》（Defense News）指出，對美國陸軍未來的防空與導彈防禦作戰指揮系統而言，諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）所製造的「整合戰鬥指揮系統」（Integrated Battle Command System，IBCS）具有關鍵地位。它有如整個系統的腦，連結了感應器與火控系統，好偵測威脅，並加以回應。

最後它將取代美國陸軍目前所用的雷神愛國者飛彈防禦系統，並連結戰場上所有的防空與導彈防禦系統。其中包括作戰中心（Engagement Operations Center），硬體介面配套元件與整合火控網繼電器。

五角大廈作戰測試暨評估報告顯示，原本美國陸軍預定，要在2019年的會計年度達成發揮「初始作戰能力」（Initial Operational Capability, IOC）的目標。不過，由於IBCS軟體缺陷問題必須先解決，以達到合約所要求的標準，因此預定2016年11月生產的時程延後。

《防務新聞》指出，系統在2016年春進行的限用戶測試中顯示，IBCS出現了許多軟體問題，證明它既不成熟，也不穩定。此外，五角大廈作戰測試暨評估報告指出，軟體不成熟導致一體化防空反導系統（AIAMD）作戰行動中心的可靠性降低，並往往造成操作員工作站運作減緩，或根本停止運作。

報告指出，一旦工作站故障，大約需要13分鐘修復，而這段時間可能導致多方面作戰失敗，或損失關鍵防禦資產。此外，工作站曾在只有一個測試目標飛行的狀況下，卻出現多重不實軌跡，而操作人員難以確認目標。

不過，諾斯洛普格魯門周一發佈聲明指出，IBCS的戰力在2016年已成熟許多，反導專案與指揮系統也已循序漸進，符合所有關鍵性能參數。

(中時電子報)