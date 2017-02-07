教長：才說今年是良機 陳良基就升官

近日內閣異動，教育部長潘文忠今天幽默地說，今年是金雞年，才說是教育最好的「良機」，結果年後陳良基就榮陞科技部長。

行政院於3日晚間宣布內閣調整名單，教育部政務次長陳良基轉任科技部長。教育部今天為陳良基舉辦歡送會，陳良基感性地回顧過去8、9個月的教育生涯，「作一個閣員應該要離開了，但我的心走不開啊，怎麼辦。」

潘文忠表示，當初得知訊息，心情五味雜陳，後來想想，誰叫今年是金雞年，春節前辦年終餐敘，他才拿陳良基的名字開了個玩笑，直說今年是教育最好的「良機」。

年後內閣調整，潘文忠對陳良基榮陞科技部長，感到高興也恭喜。他並細數過去8、9個月來與陳良基共事的經過，從技職再造、高教深耕到新南向政策，陳良基都帶領團隊深入思考。

潘文忠也提醒，教育這棵樹是他們一起長出來的，教育部是基幹要好好扎好，裡頭有個特別粗壯的樹枝是科技部。相信陳良基接掌後，可以讓大學的枝葉長的更為茂密，科技部會是教育部最好的伙伴。1060207

(中央社)