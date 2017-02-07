大聯盟提議修正 好球帶變小
美國職棒大聯盟提議修正好球帶及故意四壞球保送的相關規定，但相關提議仍須球員工會同意才會正式實施。
ESPN記者史塔克（Jayson Stark）指出，大聯盟盼將自1996年起，訂在打者膝蓋下緣的好球帶底線，上提到打者膝蓋上緣。
大聯盟的提議中提及，根據資料顯示，有越來越多的判例，看得出裁判會把低於膝蓋的球判為好球，如果修正的話，好球帶估計大約會縮小2英吋（約5.08公分）。
至於故意四壞球保送的部分，目前若欲執行故意四壞球保送，投手需投出4個壞球來走完程序，但大聯盟盼未來只要球隊示意要用故意四壞球保送對手，打者就能直接上到一壘。
大聯盟上個球季2428場比賽中，共出現932個故意四壞球保送，平均每46.1局才會出現1次，因此改變規則並不會造成明顯的影響。
而好球帶的修正則將對攻擊產生深遠影響，Hardball Times作家羅格勒（Jon Roegele）的研究顯示，近年大聯盟的好球帶確實較為寬大，投手投到在膝蓋下位置的球容易被判為好球，打者也被迫對這些偏低的球做攻擊，但進攻的成效往往不盡理想。
提高好球帶下緣，可以讓打者有較多的機會面對較「甜」的球，打擊成效上也能有相對的提升。
據了解，上述兩項規則的修訂可能很快就會落實，預料大聯盟和球員工會將讓新規則在春訓的葡萄柚聯盟（Grapefruit League）和仙人掌聯盟（Cactus League）試行，盼讓球員能盡快適應新規則。1060207
(中央社)
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