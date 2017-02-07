購物籃變書籃 新莊圖書館推購物籃送書
新北市立圖書館新莊福營分館為了推廣閱讀，推出「購物籃送書」服務，館員用購物籃裝書，向洽公等候的民眾推薦好書閱讀，深獲民眾好評。
到公所申請證明文件的黃小姐說，一開始看到提著籃子朝她走來的館員，還以為是銷售人員來推銷東西，沒想到竟是圖書館提供的免費送書服務，覺得真是貼心。
黃小姐一旁的兒子看到籃子裡的繪本，馬上拿了好幾本翻閱起來，不再吵鬧，還直說要帶回家。
一邊看著書的李先生則說，因為不知道何時會輪到自己，正覺得無聊，要玩手機遊戲，剛好圖書館的小姐問他要不要看書，讓好久沒看書的他，利用等待的空檔看了好幾篇短篇小說，覺得很不錯。
新北市立圖書館表示，大家都不喜歡「等待」，排隊等待的過程中，大家通常不是選擇滑手機，便是發呆消磨無聊的等候時間。
為了鼓勵民眾利用等待的時間閱讀，新莊福營分館新年度特別推出「購物籃漂書」行動閱讀服務，館員不定期將書籍帶至同位於新莊福營行政大樓內的各個行政機關，免費提供洽公民眾閱讀，喜歡還可以帶回家和親朋好友分享，讓等待不再無聊。
新莊分館主任徐雲蓉說，新莊福營行政大樓內除了圖書館，同時還有新莊市公所民政、社福、環保等業務，以及戶政、地政、監理所、衛生所、就業服務中心等行政機關單位進駐。
她說，大樓內平常洽公民眾多，進出圖書館時常可看到等待的民眾，加上圖書館臨近四維市場，因而興起用「購物籃送書」的機動服務方式，主動提供洽公等待的民眾書籍閱讀，沒想到推出後深受民眾好評。
還有來洽公的媽媽說，原本排隊等候時最怕遇到孩子耐不住性子，有了書本後，等待時間也可以變成親子共讀的美好時光。1060207
(中央社)
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