北京保利等3家俱樂部涉黃 77人被捕

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北京警方今天通報，保利、藍黛、麗海名媛等3家俱樂部涉黃案件中，77名犯罪嫌疑人因涉嫌組織賣淫罪、協助組織賣淫罪等罪名被批准逮捕。這幾家高檔俱樂部的後台備受外界關注。

新華社報導，北京警方通報稱，2016年12月23日，北京警方依法對涉嫌存在組織賣淫嫖娼違法犯罪活動的保利俱樂部、藍黛俱樂部、麗海名媛俱樂部進行查處，並對相關涉案人員採取強制措施。

幾經調查後，警方以涉嫌組織賣淫罪、協助組織賣淫罪對涉案人員向檢察機關提請逮捕。檢察機關1月26日審查後，依法對犯罪嫌疑人蕭姓、金姓、呂姓等77名嫌疑人批準逮捕。

目前警方正展開逮捕後的審查工作，並依法推進案件訴訟程序。

新京報之前報導，位於北京東直門南大街的保利俱樂部、大鐘寺東路的麗海名媛俱樂部，及板井路的藍黛俱樂部均屬北京高檔俱樂部。

這三家涉黃俱樂部背後的關係網也引入關注。其中，保利俱樂部因其所處位置和名字，最受外界注意。保利俱樂部之前在網站上自稱「北京天上人間之後最高端、生意好」。

保利俱樂部被查後不久，中國保利集團發表聲明稱，保利俱樂部涉嫌侵權。

保利俱樂部實際經營公司為北京保合利佳文化俱樂部有限公司，報導稱，俱樂部的股東非富二代。1060207

(中央社)