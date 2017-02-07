3C賣場虛驚 女童跌落地下層幸無大礙

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高市光華一路1家3C賣場店內角落鋪設一塊60公分見方的腐朽木板，1名兩歲女童今天下午不慎踩破，整個人猶如踩到陷阱般跌至地下層，隨即被救出脫困，幸無大礙，飽受一場虛驚。

警方說，這起意外發生在下午4時55分左右，這名女童隨大人進店，不知該處長寬約60公分的木板有異狀，行經該處一腳踩下後，木板頓時破裂，整個人跌至地下層。

消防人員據報趕到，跳下約1個成人高的地下層，救出飽受驚嚇的女童，她經救護人員檢查無明顯外傷，家屬也表示不需送醫；員警隨後到場時女童已脫困，由家屬抱走。

警消當時大陣仗來店救人，一度驚動現場消費者。事發後店家在現場設置路障，防範再生意外，但不願對外說明這起意外原委。1060207

(中央社)