刺激旅遊 泰免簽證費措施延至8月底

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泰國政府今天在內閣會議通過，延續免簽證費用及落地簽證費半價措施至8月底，原措施至2月底。

為刺激旅遊市場，泰國自去年12月實施免簽證費及落地簽證費減半措施，吸引大批國際旅客到訪，優惠期間只到今年2月底，為延續市場熱度及觀光產業需求，決議再延長6個月，至今年8月底止。

共有包括中華民國及中國大陸等21個國家適用上述優惠措施，以台灣旅客為例，每人省下新台幣1200元的簽證費用，但仍然要到泰國駐台辦事處辦理簽證。1060207

(中央社)