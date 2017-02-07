高市副市長探視病童 致贈「旺來雞」小提燈
再過四天就是元宵節，許銘春副市長於2月7日探訪高雄市立聯合醫院兒童病房，給予病童慰問關懷同時也感謝照護者的辛勞，並致贈高雄燈會「旺來雞」小提燈給孩子們，為一向安靜的兒童病房帶來年節喜氣及歡笑。
許副市長說，高雄是一個處處充滿愛與幸福的城市，希望透過小提燈傳遞溫暖與光明到高雄每個角落，讓病童及家庭一同感受元宵節的歡樂，副市長也感謝醫院醫療團隊的專業照護，並祝福大家新的一年能獲得滿滿的愛和幸福。
觀光局曾姿雯局長表示，高雄市政府希望每個高雄人都能感受到年節喜慶，所以每年都會安排發放公益提燈，希望透過小提燈將外界的溫暖與關懷傳達給所有人，分享愛幸福的正面能量。今年高雄燈會的人氣小提燈「旺來雞」，象徵幸福、好運旺旺來，充滿幸福的好運及嘉年華的豐富色彩，相信將帶給民眾幸福好運旺旺一整年。
小提燈將會在2月11日萬人提燈大遊行定點發送給民眾，當天每人限領2盞。廣受好評的「大港花火秀」，最後一場演出時間於 2月11日(六)晚上12點，長達20分17秒精彩可期，歡迎民眾當晚參與萬人提燈大遊行後，找個好地方觀賞難得一見的燦爛煙火，跨夜慶元宵！由於參觀人潮眾多，利用捷運與公車是最便利的看燈賞煙火選擇。
(中時)
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