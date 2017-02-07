苗可麗對殘缺娃娃聊天 王彩樺嚇得發毛
苗可麗喜愛古物，家中收藏滿坑滿谷，特別鍾愛老件娃娃。王彩樺、鄭仲茵日前上衛視中文台《一袋女王》，閨密曝苗可麗私下怪癖，喜歡自言自語，不然就是跟她收藏的那些斷手、斷腳沒有眼睛的假娃娃講話。詭異程度，讓好友們都毛得頭皮發麻。
苗可麗家中收藏有一兩百個斷手、斷腳沒有眼睛的假娃娃，令王彩樺傻眼的是，苗可麗將它們拼湊起來並買衣服給它們穿，更誇張的是還跟這些娃娃們對話如：「我知道你很可憐，我現在帶你回家。」、「我要出門囉，要乖乖的。」
鄭仲音也附和，說苗可麗不讓朋友隨便去她家，因為怕娃娃們不喜歡。苗可麗解釋覺得這些有殘缺的娃娃曾經都被愛過，因此很正向的想給予溫暖；但近幾年因為王彩樺一直不斷勸告她，已經比較少在蒐集了，最後還對娃娃說：「我現在沒空陪你們就是因為王彩樺的關係。」讓王彩樺當場全身發毛，龜縮在沙發座位的角落。
本集衛視中文台《一袋女王》8日晚上10點播出。
(中時)
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