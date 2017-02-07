無尊二度告白 成語蕎發好人卡
「怎麼可能！他們憑什麼和女神這麼親密？！」男諧星們帶著女神級的閨密好友上中天《小明星大跟班》，無尊竟然在節目中趁亂告白，想將友情升級為愛情，其實這是他二度告白，成語蕎當場嚇呆，最後還是發給無尊好人卡。
無尊因自創的女裝角色「珍珍」而跟成語蕎變好友，兩人無話不談，黃豪平爆料無尊重色輕友，有次成語蕎發高燒就醫，無尊竟謊稱剛好在附近，其實他人在錄影棚，立刻飆去陪成語蕎看病。但黃豪平生病時，慘遭無尊無情對待「只是請他（無尊）載我過個橋也不願意。」
無尊當場回想起與成的相處點滴，感性告白，說發現自己已經喜歡上她了，吳宗憲聽聞吐槽：「夭壽，這等於是邪念！」成語蕎則直接打槍無尊：「你對我來說是很重要的人，希望可以一輩子都在我生命中當我的家人。」無尊當場沉默不語。
其實無尊也並非第一次跟成語蕎告白，去年底成語蕎出寫真書，怨嘆身邊沒人追，當時無尊就喊話自己要「捐軀」，但遭成語蕎拒絕，說「你是我永遠的好姊妹啦」，豈料他不死心，又在節目公開表白，仍慘遭拒絕。
(中時)
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