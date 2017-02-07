63歲農民愛喝茶　跑到亞太拜師學製茶

我要評比

藍芳仁老師（右）示範浪菁、焙茶等工夫。（黎薇攝）

台灣人喜歡喝茶，茶葉市場商機無限，因應勞動部3月份舉辦的製茶技術士檢定考試，亞太創意技術學院委託校內有40年做茶經驗的藍芳仁老師開班授課，吸引來自各行業對茶有興趣的學員學製茶步驟與技巧，順利通過檢定。

看藍芳仁老師示範浪菁、揉捻等步驟，學員們圍在一旁學習製作綠茶、烏龍茶與紅茶，從日光萎凋、揀去枯葉雜枝、室內萎凋、炒菁、揉捻、乾燥等步驟完全不馬虎，配合茶菁烘焙時間，熬夜也沒在怕。

茶業專業訓練班去年首度舉辦獲得好評，今年開班訊息出來隨即滿額，藍芳仁觀察年的學員以中年人居多，有縣議員、科技業退休人士、退休警官、幼兒園老師、農民，都是愛喝茶、想學做茶而來，學習態度積極。

有40年做茶經驗的藍芳仁是前名間鄉農會總幹事，瞄準勞動部3月份的製茶技術士檢定考試，授課內容有茶葉基本概念以及實際動手製茶與焙茶等課程。

63歲農民詹有明是假日班學員，每周從台中北上學做茶，他說，以前農忙時總喜歡喝一壺茶，享受茶葉甘醇風味，現在自己能實際將茶菁一步步做成茶葉，製茶過程雖然辛苦卻很有成就感。

(中時)