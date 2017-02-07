為THAAD祭出限韓令？陸宣稱沒聽說

針對北京針對戰區高空防衛系統（THAAD）向南韓祭出「限韓令」，大陸外交部發言人陸慷今天宣稱，「我們沒有聽說過這個說法」，但仍敦促停止部署THAAD，以免危害中韓關係。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會。大陸央視報導，陸慷是在回答媒體提問時，作上述表示。

陸慷說，中國大陸反對美國與南韓在南韓部署THAAD系統，「堅決反對的立場沒有變化，也不會變化」。

他表示，至於是不是有對南韓的「限韓令」，「我們沒有聽說過這個說法」。中國大陸敦促有關方面停止在南韓部署THAAD系統進程，以免對中韓關係造成進一步的危害和打擊。1060207

(中央社)