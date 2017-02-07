老闆也要顧？陳雄文：勞動部不叫勞工部
一例一休上路後引起諸多爭議，使勞資雙方對立更嚴峻。前勞動部長陳雄文今接受網路直播專訪時稱「勞動部不叫勞工部」，因為老闆也在勞動，因此政策須顧及勞資雙方權益。
陳雄文認為一例一休政策制定和推行的過程之所以會波折不斷，主因是民進黨立委的立場反覆，原反對砍掉7天國定假日，執政後卻又主張砍假，因此除了郭芳煜外，民進黨立委也應為了修法引發的衝突負責。
處理勞資問題，一定要平衡。陳雄文指出，若全盤接受勞團所開的條件，使勞工的福利要資方全部買單，「我們的資方有賺那麼多錢嗎？」因此當資方沒辦法實現這些福利時，會造成如今資方輸、勞方輸、社會也輸的「三輸」局面。
他表示在當部長時，常被質疑幫資方講話，但其實自己大部份時候都在幫勞工講話。而勞動部為什麼不叫「勞工部」？是因為所有工作者都在勞動，不只有勞工在勞動，這也是勞動部須兼顧勞資雙方權益的原因。
陳雄文指出，現今的「一例一休」政策中，政府給勞工4大利多，包含工時縮短、加班費加成、資淺勞工享特休假、7休1，但這4項加在一起就是不好的政策。
「假如國民黨現在執政，一定為分階段實施，不會一次到位。」因若4項利多同時到位，恐使資方因成本增加而不願投資，或把成本轉嫁給消費者，更有甚者便關門不做，而這些現象如今正在上演。
(中時電子報)
文章來源：范姜轉風向Yahoo直播
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。