老闆也要顧？陳雄文：勞動部不叫勞工部

前勞動部長陳雄文。(黃世麒攝)

一例一休上路後引起諸多爭議，使勞資雙方對立更嚴峻。前勞動部長陳雄文今接受網路直播專訪時稱「勞動部不叫勞工部」，因為老闆也在勞動，因此政策須顧及勞資雙方權益。

陳雄文認為一例一休政策制定和推行的過程之所以會波折不斷，主因是民進黨立委的立場反覆，原反對砍掉7天國定假日，執政後卻又主張砍假，因此除了郭芳煜外，民進黨立委也應為了修法引發的衝突負責。

處理勞資問題，一定要平衡。陳雄文指出，若全盤接受勞團所開的條件，使勞工的福利要資方全部買單，「我們的資方有賺那麼多錢嗎？」因此當資方沒辦法實現這些福利時，會造成如今資方輸、勞方輸、社會也輸的「三輸」局面。

他表示在當部長時，常被質疑幫資方講話，但其實自己大部份時候都在幫勞工講話。而勞動部為什麼不叫「勞工部」？是因為所有工作者都在勞動，不只有勞工在勞動，這也是勞動部須兼顧勞資雙方權益的原因。

陳雄文指出，現今的「一例一休」政策中，政府給勞工4大利多，包含工時縮短、加班費加成、資淺勞工享特休假、7休1，但這4項加在一起就是不好的政策。

「假如國民黨現在執政，一定為分階段實施，不會一次到位。」因若4項利多同時到位，恐使資方因成本增加而不願投資，或把成本轉嫁給消費者，更有甚者便關門不做，而這些現象如今正在上演。

(中時電子報)