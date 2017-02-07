教授欲斬師生戀 女學生討10個名牌包當封口費
南部某國立大學男教授，欲揮劍斬持續多年的師生戀，不甘心的女學生，竟要求他交付10個名牌包或30萬元，否則就要把師生期間一起的上床事，告知其目前任教的國立大學，男教授與家人商量後，決定不再忍受張女的騷擾，憤而提告，張女除一審被判刑5個月有期徒刑外，民事部份，也判賠3萬元。
這名男教授指出，他是95年任職於高雄某大學時，與張女交往，後來轉到台南任教，為結束這段師生戀，但隨即遭到騷擾，因此曾傳簡訊告知張女願交付名牌包包，換取對方停止騷擾。
但張女卻回傳要求交付10個LV或FENDI CHLOE的名牌包，就不再騷擾，他拒絕過份要求，其後，張女接續傳簡訊恫嚇，要求要交付名牌包或匯款30萬元到指定帳戶，否則就要師生上床發生性關係的醜聞公諸媒體與其任職的大學。
教授一度擔心張女揭發此事會影響其名譽及在國立大學的任教權，但與家人商量後，決定對張女提出刑事恐嚇告訴與民事損害賠償，張女雖向法官辯稱，教授一再傳簡訊要寄包包給她，他根本沒感到恐懼，更強調訴諸媒體是合法的手段，不過台南地院仍依恐嚇取財未遂罪判女學生5個月徒刑，得易科罰金，但張不服，已上訴二審。
但台南地院民事庭仍認定，被告以訴諸媒體、大學及大眾指摘原告私德不彰為手段，要求原告交付名牌包或金錢，換取被告不揭發此事，這顯然不是合法手段，因此判女學生須賠3萬元精神慰撫金。
(中時)
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