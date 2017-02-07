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美日聯手圈地 蘇澳漁會：台灣漁船早就不敢靠近釣魚台

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釣魚台
圖為宜蘭縣漁民在2016年召開台日漁業協議委員會前夕，對日方將收回部分海域提出抗議。（資料照片 王亭云攝）

美日聯手把釣魚台納入美日安保條約範圍，台灣漁業界聞訊一片譁然。蘇澳漁會總幹事林月音表示，台灣漁船只要進入釣魚台20、30海浬處，日本公務船就會來驅離，漁業界對釣魚台12海浬內勿入「已有多年默契」，日本就連12海浬外也不讓台灣漁船作業。

安倍反覆要求美方確認釣魚台適用條約 背後原因是…

根據中評網報導，蘇澳漁會總幹事林月音表示，蘇澳每年約有3、400艘漁船在釣魚台附近海域作業，海巡署每年4至7月則會針對八重山海域定點巡弋。台灣漁船10年前還有機會進入釣魚台12海浬內作業，2013年後就鮮少進入釣魚台12海浬內捕撈。

台日有關釣魚台爭議，馬政府2013年倡議暫時擱置爭議，沒想到台方一步退、步步退，美日兩國大刺刺把釣魚台納入美日安保條約範圍之內，等於片面宣稱釣魚台是日本的，這點漁民當然不能接受，此舉已嚴重損及台方漁民權益。

林月音說，日本不止在釣魚台12海浬內禁止台灣漁船入內作業，就連12海浬外也不讓我們漁船作業。雖然漁業署或外交部聲稱，釣魚台是我國固有疆域及傳統漁場，但現實就是如此矛盾。

林月音說，漁業界一定會向蔡政府勇敢提出呼籲，堅定保護我在釣魚台的漁場權益。如果政府視若無睹，漁業界未來不惜發動抗爭。

(中時電子報)

文章來源：蘇澳漁會：台灣漁船早就不敢靠近釣魚台

關鍵字：釣魚台台灣漁船
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