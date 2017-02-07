明卸任 科技部長楊弘敦：一步一腳印值得肯定

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科技部歡送即將卸任的部長楊弘敦。（陳宜加攝）

科技部歡送即將卸任的部長楊弘敦。（陳宜加攝）

科技部7日為即將卸任的部長楊弘敦（右二）舉行惜緣茶會，在三名次長裘正健（右一）、陳德新（左一）與蔡明祺（左二）的陪同下，一起分享他上任這8個月的點滴，現場氣氛輕鬆，笑聲不斷。（季志翔攝）

行政院進行內閣改組，科技部由教育部次長陳良基接掌，明天將正式交接。即將卸任的科技部長楊弘敦今天感性表示，8個多月來配合國家政策一步一腳印，為國內經濟、產業做「種樹」基礎工作，希望埋下的種子很快開花結果。

科技部今天舉行惜緣茶會，為楊弘敦與2名政務次長蔡明祺、裘正健歡送，超過百名同仁與會、輪番上台致詞表達不捨，將近2小時才結束。不少人稱楊弘敦為「暖男部長」，談論公事總談笑風生，絕不將壓力加諸部屬身上。

楊弘敦致詞時表示，就任8個多月、250多天時間不算短，配合國家政策，雖無特別亮麗的表現，但一步一腳印仍值得自我肯定。近年科技日新月異，對生活影響更快速直接，科技部承接創新、轉型任務，壓力與責任特別重。

他說，台灣發展科技3、40年，由國科會轉型為科技部，但過去與庶民生活較無關也少為人知；近年注重科研成果，並有助於政策與產業發展，同時更與經濟連結，面臨創新、轉型壓力，由內閣改組便可見各界對科技的重視。

楊弘敦感性表示，科技部致力於基礎工作，如同一齣戲的幕後團隊，期許科技部同仁繼續做種樹的工作，盼過去埋下的種子儘快成長、茁壯，並開出一片美麗花朵，方能符合社會、業界與政府對科技部更多、更重的期待。

至於卸任後的規畫，楊弘敦透露，未來將回到原任教的中山大學任教；對於是否將轉往其他部會或單位任職，他僅笑說「看緣分」。

今天由科技部常次陳德新代表引言，表示對於人事案備感意外，稱讚楊弘敦有「羅漢外型、菩薩心腸」，任事積極、務本務實，任內有不少重要政績，包括提升科研環境、人才培育、加強產官學連結、科學園區發展等；更打趣表示科技部風水好，以現任副總統陳建仁與曾任行政院長的劉兆玄為例，「一進一出當次長、兩進兩出當部長、三進當院長、副總統。」

(中時)