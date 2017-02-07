陸網民微博po持槍照 遭帶走調查

中國大陸一名網民5日在微博上傳4張持槍照片，其中1張圖片中更出示「公務用槍槍證」，引起大陸警方注意。大陸警方表示，經查證後圖中的槍械與證明都是假的，這名網民也被帶回調查。

香港明報新聞網報導，這名帳號為「中成哥i」的大陸網民日前在微博上傳了4張圖片，其中包括一名青年舉槍指向自己右太陽穴和「公務用槍槍證」的圖片，更留言稱「明天殺崇州」（四川話，指「明天去崇州」）。

報導指出，這張「公務用槍槍證」圖片所顯示的配備單位為「資陽地區樂至縣公安局」。

四川省資陽市樂至縣公安局對此表示，「資陽地區」是在1998年至2000年的稱呼，目前已經改為「資陽市」，顯示圖片是已作廢的舊槍證；此外，「公務用槍槍證」目前只頒發給正式民警，而微博中的青年並非樂至縣公安局警察。

事件曝光後，這名大陸網民昨天在微博發文道歉，表示圖中的槍是塑膠玩具槍，沒有任何殺傷力，買來純屬好玩，「持槍證是幾年前在樂至貼吧看到的一張圖片並保存下來，本人並沒有這個證件」。

他並表示，「在此本人深感抱歉，沒想到一個玩笑微博對社會造成惡劣影響。發這微博純粹為了好玩，請大家原諒，我會向當地警方解釋清楚」。

此外，報導引述大陸警方表示，目前已找到當事人，並將其帶回調查。1060207

(中央社)