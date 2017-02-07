澎買節能家電有補助 打造低碳城市

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澎湖縣政府打造低碳城市，推廣節能家電產品，民眾或團體購置節能空調或太陽能熱水系統等可獲補助，元宵周休假日起受理申請，額滿為止。

澎湖縣政府建設處表示，今年補助節能家電冷氣機產品共計3375台及太陽能熱水系統共計450平方公尺。

澎湖縣政府表示，民眾申請節能家電空調，每人以2台為限，補助節能冷氣機單價之30%，並以新台幣3000元為上限；至於法人團體機構、公司行號以申請10台為限；電器行代申請，每週送件30台為限。

至於，申請熱水器補助金額，不得高於購置總價70%，同一戶集熱面積補助基準以6平方公尺為上限，每平方公尺補助3000元，最高新台幣1萬8000元，但公有建築物、旅館及民宿業經專案申請者不在此限。1060207

(中央社)