台灣燈會登場 交通管制看這裡
台灣燈會今起登場，分兩個燈區，主辦單位預計參觀人潮將達1000萬人次，警政署規劃周邊交通管制，提醒民眾提早改道而行，或改搭大眾運輸工具前往。
交通部觀光局及雲林縣政府共同主辦的台灣燈會有2個燈區，虎尾主燈區展出日期從明天8日起至19日，為期12天（8日至10日為試營運），北港燈區展出日期則為7日至19日，為期13天。
根據主辦單位統計，兩個燈區平日觀賞人潮約40萬人次、假日約195萬人次、外籍遊客參訪20萬人次，總計本次燈會將達1000萬人次，警政署規劃2層交管。
第一層為虎尾主燈區（行人徒步管制區）沿主燈區、農博公園及高鐵雲林站周邊道路進行管制；北港燈區沿北港鎮水道頭燈區週邊，管制區於燈會期間全天禁止車輛進入。
至於第二層則是沿虎尾鎮學府一路、永興路、虎興南路、清雲路、學府東路等；北港燈區沿義民路、朝天宮圓環、中山路、防汛道路、民生路等，管制於平日下午2時後實施，星期五及例假日則提前至早上10時實施，只准領有通行證及停車證之當地居民與工作人員能進入。
警政署表示，民眾儘量搭乘大眾交通工具前往，燈會活動期間駕駛人隨時收聽警察廣播電台路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，詳細資訊可上台灣燈會官方網站或警政署網站查詢。1060207
(中央社)
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