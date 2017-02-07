屏東辦公椅競速拉力賽 鄉代主席扮爆走族宣傳

屏東九如鄉及里港鄉4個社區將舉辦「辦公椅競速拉力比賽」，九如鄉代會主席藍聰信（中）打扮成爆走族為活動宣傳。（潘建志攝）

屏東九如鄉及里港鄉4個社區將舉辦「辦公椅競速拉力比賽」，九如鄉代會主席藍聰信打扮成爆走族為活動宣傳。（潘建志攝）

屏東九如鄉及里港鄉4個社區，將在下個月19日聯合舉辦「辦公椅競速拉力比賽」，除了當地居民組隊，還有日本隊伍前來競速，預計將吸引近千民眾參加。負責籌畫的九如鄉代會主席藍聰信說，希望讓更多民眾走入社區，體驗農村生活。

九如鄉昌榮、新庄、後庄3個社區與里港鄉塔樓社區，因地理位置接近、產業相似，近期也都通過農村再生計畫，因此決定聯合舉辦產業活化活動，便邀請日本辦公椅競速協會前來勘查，授權4個社區辦理比賽。

藍聰信也打扮成日本爆走族為活動宣傳，他說產業活化不只是吃吃喝喝，而是要讓更多民眾走入社區。當地已有許久未舉辦大型活動，更別說國際賽事，這次有機會讓日本協會在屏東舉辦比賽，希望讓更多國內外朋友認識九如和里港。

九如昌榮社區理事長周靖程說，這次比賽是庄內大事，鄉親們除了組隊參加比賽外，也拍攝宣傳照片影片為活動讚聲，並加緊練習，不要讓在地隊伍漏氣。新庄社區事長陳三富說，希望比賽後，能有更多朋友到屏北體驗農村生活。

辦公椅競速拉力比賽將於3月19日於南二高平面道路鐵馬步道舉行，18日則提前舉辦焢土窯活動，歡迎全國民眾共襄盛舉，報名可洽昌榮社區發展協會，電話08-7755412。

(中時)