2016亞洲最時尚面孔沒他 男神被釣出喊：切！

劉燁自稱「火華社社長」，個性相當風趣。（圖／達志影像）

劉燁見自己沒上榜「2016亞洲最時尚面孔」，搞笑留言：切！（圖／取材自微博）

由英國雜誌I-Magazine聯合Adobe Behances Artists評選出的「2016亞洲最時尚面孔」，日前榜單揭曉，不少火紅明星都榜上有名，但也總有一些遺珠，而金馬影帝劉燁就是其中之一，他為了表達沒入榜的怨氣，還搞笑在新聞底下留言「切！」笑翻眾人。

「2016亞洲最時尚面孔」男生部分由韓星李起光奪冠，「GOT7」王嘉爾、「EXO」燦烈分別拿下二、三名，至於華人男星，王大陸、陳偉霆、胡歌也紛紛入圍，名單一公開，引發各家粉絲熱烈討論。而有著憂鬱外表、氣質的劉燁，其實個性相當幽默，反差萌吸粉無數，被不少人視為男神，但這次他卻沒在榜上，讓粉絲也為他感到可惜。

而劉燁今在微博看到相關新聞，見自己沒入榜，也作勢不屑地留言一聲「切！」引來眾粉絲回覆「活捉社長一枚」、「以為看到高仿號」，安慰他是最時尚的網紅，還笑稱要他好好培養兒子諾一，以後幫他爭回來，意外成為另一討論亮點。

(中時電子報)