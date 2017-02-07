生日收「老婆」18萬戒指 Selina淚崩：沒人送過我這個
台灣首席女子天團「SHE」成軍15年，成員Selina(任家萱)、Hebe(田馥甄)、Ella(陳嘉樺)十多年來發展出讓人稱羨的好感情，三人無論結婚與否、工作多忙，每逢生日必聚在一起度過，情比姊妹深，最近Selina分享每天必戴飾品時，秀出的竟是「老婆」送她的名牌戒指，感動地說：「沒有任何人送過我這個」。
據《蘋果日報》報導，Selina先前受訪時大方分享了全身行頭，說到天天戴在身上的東西，有段甜蜜感人的故事，她表示除了皮夾、手機外，每天一定戴飾品出門，身上很多小飾品是日本購入，而無名指上價值約18萬的Cartier戒指，別具意義，因為那是老婆Hebe送她的生日禮物，Selina回想當時收到禮物的心情，表示「那是女生夢寐以求的紅盒子，沒有任何人送過我這個！我一看到就眼睛充滿淚水」。
其實，SHE三姝之間的深刻感情，在演藝圈中難有人能企及，過去Hebe跟Selina之間的甜蜜互動，更是粉絲間的熱門話題，日前Hebe辦演唱會，剛從洛杉磯回來的Selina即刻直奔小巨蛋力挺，兩人在現場放閃兼飆淚，惹哭粉絲，Hebe也總開玩笑說：「我前世一定是Selina的奴隸，上輩子已經被她累死了，但是債沒還完、這輩子還繼續償還」，誓言將心甘情願繼續把Selina放手心上疼，姊妹情讓人動容。
(中時電子報)
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