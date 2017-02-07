人頭黨員陰影壟罩 國民黨退回萬少丞入黨申請

萬少丞的名字一度出現在國民黨新黨員名單中，但申請文件與入黨黨費已被退回。（中時資料照／陳君瑋攝）

國民黨即將進行黨主席選舉，但是卻出現大批同一地址申請入黨的黨員，其中還有夜店殺警案的嫌犯萬少丞，人頭黨員的傳聞引起關注，有意參選黨主席的前台北市長郝龍斌也在臉書上兩次抨擊人頭黨員。國民黨今天上午則表示，已將萬少丞申請入黨的原件及入黨費退回。

國民黨在1月出現大量入黨申請，一共307人都是來自同個介紹人，其中還有夜店殺警案的嫌犯萬少丞，雖然萬少丞在確認名單後就被剔除，但是人頭黨員、黑道入黨的陰影卻已蒙上這次的黨主席選舉。

國民黨文傳會副主委胡文琦昨日表示會嚴格審視，剔除不適合的人選，針對所有黨員都有高道德標準要求，《蘋果》報導，今日他上午表示，已將萬少丞的申請入黨文件及入黨黨費退回。

黑道入黨除了影響國民黨形象，對520的黨主席大選更是影響甚鉅，郝龍斌昨日先是要黨部一一如實查核，對黨員喊話不要成為滿足他人私慾的人頭黨員，今天更痛批想靠人頭黨員當選的黨主席如何帶領國民黨打2018、2020，直言人頭黨員對國民黨是毒藥，不是補藥。

(中時電子報)