屏北露營夯，原民夫妻打造瑪家彩虹水管屋

瑪家村「丁爸花媽露營區」的水管屋顏色亮麗，如彩虹般在藍天白雲青山綠樹下非常亮眼。（潘建志攝）

瑪家村「丁爸花媽露營區」的水管屋，屋內設備簡單卻俱全，除了床還有桌椅交誼空間，非常舒適。（潘建志攝）

瑪家村「丁爸花媽露營區」充滿濃濃的排灣風情。（潘建志攝）

國內露營風氣愈來愈盛行，屏北山界因景色宜人，露營區愈開愈多。楊彩綺夫妻利用爸媽在屏東瑪家村山上的土地打造露營區，為體恤老人小孩住帳篷可能不舒服，特地打造水管屋，漆成彩虹色，以爸媽之名取為「丁爸花媽露營區」，年節推出後一位難求。

瑪家鄉瑪家村在八八風災後，大多數排灣族人都遷到山下，原部落人數驟減。楊彩綺說，公婆在部落有一塊地，大哥大嫂去年打造一間「巴格達外餐廳」後，因視野極佳、景色優美，短短時間就打出名號，假日時常客滿。

她說，餐廳外還有一塊空地，公婆覺得閒置太可惜，因露營非常夯，便建議她和先生一起開設露營區。夫妻倆討論後，覺得有些人可能住不慣帳篷，因此便用玻璃纖維打造4座水管屋，希望提供更舒的空間，讓露營有另類選擇。

夫妻倆也將水管屋漆上亮麗的顏色，如彩虹般在藍天白雲青山綠樹下非常亮眼，成為當地景點；屋內設備簡單卻俱全，除了床還有桌椅交誼空間，非常舒適。露營區也提供7個帳篷位，4米寬的空間無論6人或8人帳都放得下。

因附近沒有類似的水管屋，年節推出後全部客滿，住過的遊客都說讚。楊彩綺說，露營區位在半山腰，空氣新鮮風景優美，建議遊客可到此體驗健走行程，往上走約1個半小時可到瑪家桃花園，往下走約2個半小時可到禮納里部落，運動又休閒。

(中時)