13億經費有譜 苗縣全面改善老舊校舍
苗栗縣政府今天表示，經向教育部爭取獲3年逾新台幣13億元經費，將投入縣內老舊危險校舍重建及補強工程，提供學子安全優質環境。
苗栗縣政府教育處指出，縣內有多所學校部分建物老舊、漏水情形嚴重，甚至為1樓磚造，2、3樓鋼筋水泥的「老揹少」校舍，因年久失修，出現梁柱龜裂、鋼筋外露等，安全結構堪慮，亟待拆除重建。
縣府積極向中央爭取經費，獲教育部大力支持，今年1月起陸續核定象鼻國小、公館國小等10校部分校舍拆除重建經費6億餘元，加上年度例行老舊校舍整建計畫一般性補助款4億3293萬元，將進行11校13棟校舍重建工程。
11所學校包括象鼻國小、照南國小、后庄國小、南庄國小、頭份國小、西湖國小、建功國小、竹南國中、公館國小、竹南國小、六合國小。
此外，教育處全面盤整耐震係數小於1之校舍，共計47校60棟，亦獲教育部核定補強工程經費2億8193萬元，著手全面改善。
縣府表示，總計今年至108年將投入13億2005萬元進行校舍重建與補強工程，感謝教育部支持協助，挹注經費到位，全面提升校舍耐震能力，期盼透過硬體改善，提供學子安全優質教育環境。1060207
(中央社)
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