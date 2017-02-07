券商遭勒索 政院：適時啟動資安會議

我要評比

行政院今天表示，近期國內多家證券或期貨商被勒索10個比特幣（約新台幣30萬元），否則就攻擊或癱瘓其網站與下單系統。行政院將適時啟動資安防護會議，協助金管會穩定金融秩序。

行政院資通安全處表示，1日至今，國內約有10家證券或期貨商接獲勒索電子郵件，部分入口網站跟電子下單系統陸續遭受攻擊，中斷服務時間自10分鐘到3小時52分不等。

遭勒索商家包括凱基證券、元富期貨、群益金鼎證券與期貨、元富證券、高橋證券、大展證券、大眾證券、(牛牛牛)亞證券、國泰證券與德信證券。

資通安全處說，由於投資人仍可透過其他下單管道（如手機APP、電話、傳真等）進行交易，因此本次事件對投資人權益及券商業務，並未受到影響。

資通安全處表示，本次事件中，金融監督管理委員會於第一時間即向行政院通報，並協調券商因應，該處也立即協調通訊傳播委員會，請相關電信業者協助及應變，並通知警調單位，密注掌握本次攻擊事件發展，以確保證券或期貨各項服務正常運作。

資通安全處說，事件發生後即密切關注事件動態發展，同時協調相關單位處理，後續並將適時邀集金管會、通傳會及警調等相關機關，啟動資安防護會議，提高防護等級，協助金管會穩定金融秩序。1060207

(中央社)