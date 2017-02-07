傳不爽川普表現 肯伊威斯特刪推文

專報導名人娛樂界的TMZ新聞網站指出，饒舌歌手及唱片製作人肯伊威斯特（Kanye West）已刪除個人推特帳戶有關美國總統川普的一切推文，因為對他上任2週來的表現超不爽。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，肯伊威斯特去年12月前往會見當時尚未就職的總統當選人川普（Donald Trump），引來粉絲和朋友抨擊，他發出連串推文做解釋，這些推文在5日到6日間全已刪除。

雖受批評，肯伊威斯特毫無所動，隔日還在推特發出附簽名、封面是川普本人的「時代」雜誌。川普入選時代雜誌年度風雲人物。

肯伊威斯特在此之前，並不掩飾支持川普。他說：「我跟你們說過，我沒去投票，對吧？但如果我去投票，我會投給川普。」

TMZ報導，肯伊威斯特決定刪掉所有先前推文，「穆斯林禁令」等川普上任後的其他行動是促因。

另外，根據CNN，肯伊威斯特的唱片公司G.O.O.D.新簽下的饒舌歌手金梅耶斯（King Myers）上週發行政令宣傳（Propaganda，暫譯）專輯，充滿反川普意味，呼籲彈劾川普，同時表達與難民、移民和穆斯林團結一致。（譯者：中央社羅苑韶）1060207

(中央社)