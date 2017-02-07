中央社台北國際書展 展出優質獲獎新聞

我要評比

「中央社新聞展」在2017台北國際書展，將展示中央通訊社近年得獎新聞產品及優秀作品，還有世界年鑑、全球中央等優質出版品。

2017台北國際書展8日到13日在台北世界貿易中心登場。中央社在世貿一館17號出口A318展示區分為「中央社得獎作品專區」和「中央嚴選新聞專區」。展示區結合純白設計及大自然元素，表述中央社追求的純粹新聞價值，整體設計令人耳目一新。

在「中央社得獎作品專區」展示中央社獲獎記錄內容，包含「105年消費者權益報導獎」得獎專題、2016台灣新聞攝影大賽年度最佳新聞照片、2016文創產業新聞報導獎以及榮獲第30屆吳舜文新聞獎兩岸新聞報導獎長篇深度報導。

「中央嚴選新聞專區」則展出中央社最佳出版品：2014年至2017世界年鑑；每月最佳影音專題：全球視野。結合專業新聞人的國際視野的優質出版月刊：全球中央。。

讀者在台北國際書展中央社展示區，將可近距離體驗新聞工作者工作點滴，進一步感受中央社與時俱進，追求純粹新聞價值的優質媒體。1060207

(中央社)