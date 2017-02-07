許厝分校遷校踢皮球 雲林：配合政院決定

我要評比

麥寮橋頭國小許厝分校學童是留在本校上課或遷回分校，國健署提出風險評估。雲林縣長李進勇7日表示，配合行政院決定遷校與否。圖為本學年開學回本校上課一景。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 106年2月7日

麥寮橋頭國小許厝分校學童是留在本校上課或遷回分校，國健署提出風險評估。雲林縣長李進勇今天表示，配合行政院決定遷校與否。

橋頭國小許厝分校學童因為體內驗出硫代二乙酸（TdGA）明顯偏高，去年8月29日本學年遷回本校上課，並由成大醫院進行每月1次共4次尿液採樣檢驗。

衛福部國民健康署跟行政院環境保護署等相關單位，今天召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議。國健署會後提出風險評估，對於下學期是否遷校，將交由地方政府、中央和家長共同決定。

雲林縣長李進勇對此回應，遷校問題縣府不會迴避責任，當初遷校是由行政院決定，遷校與否將再和行政院討論，會配合辦理。

李進勇表示，至今尚未接獲國健署會議相關結論獲共識的訊息，雲林縣府會遵照國健署會議結論辦理，並與學生家長、地方人士溝通，力求達成共識；雲林縣府不會迴避責任，行政院也不應迴避，中央與地方共同面對。

他希望行政院邀集教育部、環保署、衛福部，開會討論後，雲林縣政府就會配合辦理。

對於最新檢驗結果，許厝分校學生家長對開學在即，遷校與否至今未定頗有微詞，大多主張回到分校，不要遷來遷去，讓孩子安靜讀書，不要每年都吵一次；分校主任杜顯祥表示，不論在哪裡，都會做好準備，顧好學生受教權。1060207

(中央社)