遭爆工程師集體在外授課自肥 國研院澄清

國家實驗研究院旗下晶片中心，遭爆工程師集體於上班時間請公假在外授課、賺取鐘點費。國研院稍早正式澄清。

國研院指出，培育科技人才為國研院4大任務之一，寒、暑假期間均於各大學開設3、40門晶片設計相關課程，由晶片中心工程師或外聘講師授課，每年培育人才近2000人。

而依據行政院「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」，外聘講師鐘點費為每小時1600元、晶片中心人員則減半為800元。由於此項工作本為晶片中心任務之一，講師可以公假前往授課，晶片中心負擔講師授課所需交通費、住宿費，但不支付一般公假人員可請領的每日400元雜費。

相關課程於台北科技大學、新竹晶片中心、中興大學、成功大學開設，一天同時最多僅7門課，亦即最多由7人授課，絕無媒體報導「近8成工程師請公假授課」的情形。

國研院也強調，由於每位工程師專業領域不同，所授課程亦不相同。目前晶片中心共35人擔任講師，每年支付講師費、含外聘講師約180萬元，並非媒體報導的數千萬元；且講師1年最多可獲10萬多元講師費，也絕不到每人3、40萬元。

(中時)